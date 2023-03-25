Росіяни продовжують чинити тиск на мешканців окупованих територій, - Генштаб

Росіяни продовжують проводити рейди для вчинення тиску на місцеве населення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За їхньою інформацією, 22 березня російські військовослужбовці провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області загарбники запроваджують обмеження на пересування між містами.

Також на тимчасово окупованих територіях України медичні заклади мають дефіцит ліків для цивільних.

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