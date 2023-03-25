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Росіяни продовжують чинити тиск на мешканців окупованих територій, - Генштаб

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Субота 25 березня 2023 07:09
Росіяни продовжують чинити тиск на мешканців окупованих територій, - Генштаб Фото: росіяни тиснуть на населення окупованих територій (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни продовжують проводити рейди для вчинення тиску на місцеве населення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За їхньою інформацією, 22 березня російські військовослужбовці провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області загарбники запроваджують обмеження на пересування між містами.

Також на тимчасово окупованих територіях України медичні заклади мають дефіцит ліків для цивільних.

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