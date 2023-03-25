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Россияне продолжают оказывать давление на жителей оккупированных территорий, - Генштаб

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Суббота 25 марта 2023 07:09
Россияне продолжают оказывать давление на жителей оккупированных территорий, - Генштаб Фото: россияне давят на население оккупированных территорий (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне продолжают проводить рейды для оказания давления на местное население временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По их информации, 22 марта российские военнослужащие провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области. В ходе проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

Напомним, что во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области захватчики вводят ограничения на передвижение между городами.

Также на временно оккупированных территориях Украины медицинские учреждения имеют дефицит лекарства для гражданских.

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