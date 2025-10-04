Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго попередило про масові відключення світла

Вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли на Чернігівщині без світла залишилися близько 50 тисяч людей, а аварійні відключення тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
За даними міністерства, внаслідок обстрілів РФ на Чернігівщині аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Водночас в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго", - зауважили в Міненерго.
Як наголосили в міністерстві, цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.
"Міністерство енергетики висловлює подяку енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", - додали в Міненерго.
Через серію ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України знеструмлені споживачі з’явилися одразу в кількох областях, найскладніша ситуація досі спостерігається на Сумщині та Чернігівщині.
У "Чернігівобленерго" повідомили, що енергосистема регіону перебуває у критичному стані, через що від 1 жовтня запроваджені жорсткі графіки відключень електроенергії.
У ніч на 4 жовтня російська армія знову завдала ударів по енергетичних об’єктах у Чернігівській області. Пошкоджено кілька ключових об’єктів електропостачання, енергетики вже розпочали роботи з їхнього відновлення.