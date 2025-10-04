UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго попередило про масові відключення світла

Фото: Чернігівщина без світла після нічних атак РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли на Чернігівщині без світла залишилися близько 50 тисяч людей, а аварійні відключення тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

За даними міністерства, внаслідок обстрілів РФ на Чернігівщині аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Водночас в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго", - зауважили в Міненерго.

Як наголосили в міністерстві, цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.

"Міністерство енергетики висловлює подяку енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", - додали в Міненерго.

Росіяни б'ють по об'єктах енергетики

Через серію ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України знеструмлені споживачі з’явилися одразу в кількох областях, найскладніша ситуація досі спостерігається на Сумщині та Чернігівщині.

У "Чернігівобленерго" повідомили, що енергосистема регіону перебуває у критичному стані, через що від 1 жовтня запроваджені жорсткі графіки відключень електроенергії.

У ніч на 4 жовтня російська армія знову завдала ударів по енергетичних об’єктах у Чернігівській області. Пошкоджено кілька ключових об’єктів електропостачання, енергетики вже розпочали роботи з їхнього відновлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниОкупанти