Россияне продолжают бить по энергетике: Минэнерго предупредило о массовых отключениях света

Ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов на Черниговщине без света остались около 50 тысяч человек, а аварийные отключения продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
По данным министерства, в результате обстрелов РФ на Черниговщине аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго", - отметили в Минэнерго.
Как отметили в министерстве, целенаправленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры являются очередным свидетельством террористических методов, к которым прибегает враг.
"Министерство энергетики выражает благодарность энергетикам, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы", - добавили в Минэнерго.
Из-за серии вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях, самая сложная ситуация до сих пор наблюдается на Сумщине и Черниговщине.
В "Черниговоблэнерго" сообщили, что энергосистема региона находится в критическом состоянии, из-за чего с 1 октября введены жесткие графики отключений электроэнергии.
В ночь на 4 октября российская армия снова нанесла удары по энергетическим объектам в Черниговской области. Повреждены несколько ключевых объектов электроснабжения, энергетики уже начали работы по их восстановлению.