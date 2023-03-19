Росіяни продовжують безуспішно наступати, а ЗСУ ударили по комплексу "Тор", - Генштаб

"Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 7 авіаційних ударів, здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області" - повідомили в Генштабі.

Крім того, російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Донецькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине, Степок Сумської області; Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Росіяни вели марні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка в Луганській області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив даремні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Під обстріли потрапили, зокрема, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка та Дніпровське.

До того ж протягом доби Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс “Тор” та 2 райони зосередження окупантів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЗСУ відбили 83 атаки військ РФ на п'яти напрямках.

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