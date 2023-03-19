Россияне продолжают безуспешно наступать, а ВСУ ударили по комплексу "Тор", - Генштаб

"В течение суток противник нанес 1 ракетный и 7 авиационных ударов, совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты цинично ударили по жилому дому в Васильевском районе и по объектам гражданской инфраструктуры Каменского Запорожской области" - сообщили в Генштабе.

Кроме того, русская армия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли и ранены, повреждены многоэтажки, частные жилые дома и школы.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Клюсы, Александровка Черниговской области; Харьковка, Стариковое, Волфино, Степок Сумской области; Глубокое, Красное, Волчанск, Колодезное, Каменка, Красное Первое, Двухлетняя, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Россияне вели бесполезные наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Железное и ряд других населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Под обстрелы попали, в частности, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон, Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Ивановка и Днепровское.

К тому же, в течение суток Авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор" и 2 района сосредоточения оккупантов.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВСУ отразили 83 атаки войск РФ на пяти направлениях.

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