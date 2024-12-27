Росіяни продовжують активні штурми на Лиманському напрямку. Яка ситуація на фронті

Росія продовжує активні штурми на Лиманському напрямку. Кількість атак за добу на цій ділянці перевищила кількість боєзіткнень навіть в районі Курахового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське", - йдеться у повідомленні.

Для порівняння, наприклад, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.

А на Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми позицій ЗСУ неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.

"Найгарячиший" напрямок

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найбільше росіяни атакували на Покровському напрямку. На цій ділянці ЗСУ зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

Ситуація на інших напрямках

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.

Вчора агресор чотири рази штурмовими діями намагався витіснити ЗСУ з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Чотири штурми відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити ЗСУ із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували позиції ЗСУ. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 20 атак противника, ворог завдав 424 артилерійські обстріли, зокрема 30 - із реактивних систем залпового вогню, зідйснив 24 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.