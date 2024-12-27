Ще 14 танків, 1 засіб ППО та 1650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росармії
Українські захисники за добу ліквідували ще 1650 російських загарбників. Крім того, воїни ЗСУ знищили 14 танків, 18 ББМ, 22 артсистеми та 1 засіб ППО ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 782510 (+1650) осіб ліквідовано;
- танків - 9644 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 19951 (+18) од.;
- артилерійських систем - 21379 (+22) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1032 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- вертольотів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20999 (+28) од.;
- крилаті ракети - 3003 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32262 (+82) од.;
- спеціальна техніка - 3668 (+1) од.
Раніше повідомлялося, що розвідка Південної Кореї підтвердила дані про взяття військовими ЗСУ в полон пораненого солдата КНДР в Курській області. Напередодні ввечері відповідна інформація з'явилася на українських медіаресурсах.
Також нагадаємо, в оприлюдненому 27 грудня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо ситуації на фронті на різних напрямках зазначалося, що ЗСУ мали успіх під Торецьком, де відновили раніше втрачені позиції. Разом з тим фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Покровськом і Великою Новосілкою.
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