Россияне продолжают активные штурмы на Лиманском направлении. Какая ситуация на фронте

Россия продолжает активные штурмы на Лиманском направлении. Количество атак за сутки на этом участке превысило количество боестолкновений даже в районе Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"При поддержке авиации на Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Чернещина, Новосергиевка, Платоновка, Зеленый Гай, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Заречное и Торское", - говорится в сообщении.

Для сравнения, например, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово.

А на Времевском направлении противник совершил 24 штурма позиций ВСУ неподалеку населенных пунктов Янтарное, Времевка, Константинополь, Новый Комар и Константинопольское.

Самое "горячее" направление

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Больше всего россияне атаковали на Покровском направлении. На этом участке ВСУ остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Западного, Лозовой и Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки.

Вчера агрессор четыре раза штурмовыми действиями пытался вытеснить ВСУ с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении. Успеха не имел.

Четыре штурма состоялись за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Дилиевка и Торецк.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики совершили одну тщетную попытку потеснить ВСУ с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики три раза атаковали позиции ВСУ. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили 20 атак противника, враг нанес 424 артиллерийских обстрела, в том числе 30 - из реактивных систем залпового огня, совершил 24 авиационных удара, сбросив 34 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.