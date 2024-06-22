Росіяни призупинили бої в Харківській області та частково виводять підрозділи, - ЗСУ

Як розповів Волошин, за минулу добу і станом на цей ранок ворог наступальних дій в Харківській області не проводив.

"Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність. Сили оборони надійно там тримали оборону та досить вдало розбили ворога. Тому ворог частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, бо вони небоєздатні", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".