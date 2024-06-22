Россияне приостановили бои в Харьковской области и частично выводят подразделения, - ВСУ

Ситуация на фронте

Напомним, в мае россияне начали наступательные действия в Харьковской области. Оккупанты планировали захватить Волчанск и продвинуться к Харькову со стороны Липцев. Однако российский план провалился.

Однако наибольшая активность врага, по данным Генштаба ВСУ, наблюдается на другом направлении - Покровском. Только сегодня российские войска более 20 раз атаковали позиции украинских воинов там.

Также россияне активизировались в районе Торецка. Детальнее о ситуации на фронте - читайте в актуальной сводке Генштаба ВСУ.

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