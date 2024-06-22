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Россияне приостановили бои в Харьковской области и частично выводят подразделения, - ВСУ

Фото: ВСУ заставили россиян выводить подразделения из Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска приостановили свои боевые действия в Харьковской области. Кроме того, оккупанты из-за больших потерь вынуждены выводить свои подразделения на доукомплектование.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказал Волошин, за минувшие сутки и по состоянию на это на утро враг наступательных действий в Харьковской области не проводил.

"Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районе Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность. Силы обороны надежно там держали оборону и довольно удачно разбили врага. Поэтому враг частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны", - сказал спикер ОСГВ "Хортица".

 

Ситуация на фронте

Напомним, в мае россияне начали наступательные действия в Харьковской области. Оккупанты планировали захватить Волчанск и продвинуться к Харькову со стороны Липцев. Однако российский план провалился.

Однако наибольшая активность врага, по данным Генштаба ВСУ, наблюдается на другом направлении - Покровском. Только сегодня российские войска более 20 раз атаковали позиции украинских воинов там.

Также россияне активизировались в районе Торецка. Детальнее о ситуации на фронте - читайте в актуальной сводке Генштаба ВСУ.

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Генштаб ВСУХарьковВолчанск