Росіяни привезли "гастролерів" для псевдовиборів на окупованих територіях, - ЦНС

В ЦНС повідомляють, що росіяни не довіряють місцевим колаборантам після провалу "референдуму" і хочуть покращити ситуацію на "виборах".

Для цього на ТОТ прибувають політтехнологи, спостерігачі, організатори масовки та пропагандисти. Контроль за "виборчим процесом" будуть здійснювати представники російського ЦВК з РФ.

Також зазначається, що росіяни вже поставили вимоги аби всі працівники бюджетних підприємств ходили голосувати під розпис гуртом у визначений для підприємства день. При цьому знімати процес будуть завчасно розставлені пропагандисти.

"Основним завданням Москва вважає намалювати явку хоча б на камеру. Проте навіть якщо не вдасться, то тоді буде розігруватись сценарій "референдуму", де відсутність людей на дільницях пояснили тим, що "багато хто голосував за місцем проживання чи голосував в інший день", - пишуть в ЦНС.

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Одночасно з цим окупанти хочуть провести "вибори" і на ТОТ. В ЦНС повідомляли, що для цього на окуповані території завозять також представників "молодіжних рухів" РФ.

А в ГУР МО України закликали українців на окупованих територіях повідомляти про колаборантів та надавати свідчення фальсифікацій фальшивого голосування.

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