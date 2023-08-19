Россияне привезли "гастролеров" для псевдовыборов на оккупированных территориях, - ЦНС

В ЦНС сообщают, что россияне не доверяют местным коллаборантам после провала "референдума" и хотят улучшить ситуацию на "выборах".

Для этого на ВОТ прибывают политтехнологи, наблюдатели, организаторы массовки и пропагандисты. Контроль за "избирательным процессом" будут осуществлять представители российского ЦИК из РФ.

Также отмечается, что россияне уже потребовали, чтобы все работники бюджетных предприятий ходили голосовать под роспись вместе в определенный для предприятия день. При этом снимать процесс будут заранее расставленные пропагандисты.

"Основной задачей Москва считает нарисовать явку хотя бы на камеру. Однако даже если не удастся, то тогда будет разыгрываться сценарий "референдума", где отсутствие людей на участках объяснили тем, что "многие голосовали по месту жительства или голосовали в другой день", - пишут в ЦНС.

"Выборы" на оккупированных территориях

Напомним, что 10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Одновременно с этим оккупанты хотят провести "выборы" и на ТОТ. В ЦНС сообщали, что для этого на оккупированные территории завозят также представителей "молодежных движений" РФ.

А в ГУР МО Украины призвали украинцев на оккупированных территориях сообщать о коллаборантах и давать показания фальсификаций фальшивого голосования.

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