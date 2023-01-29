Поблизу окупованого Мелітополя підірвано міст. Можливо, з військовою технікою, - місцеве ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал РІА-Мелітополь.

Удар було завдано з РСЗВ HIMARS біля села Світлодолинське Мелітопольського району.

"У результаті атаки рашисти підраховують втрати в техніці та живій силі. Ймовірно, у момент "прильоту" шляхопроводом перевозили військовий вантаж. Поряд із селом Долинським проходить залізнична магістраль, яку російські фашисти використовують для постачання своїх військ", - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що так звана "окупаційна влада", зокрема гауляйтер Володимир Рогов, традиційно почали "стогнати" про нібито загиблих цивільних. За словами російського посіпаки, по мосту вдарили під час "ремонтних робіт", тому на місці є втрати.

"Але вірити йому не варто. Усі вже давно переконалися, що ЗСУ завдають абсолютно точних ударів виключно по військових цілях", - наголошує РІА-Мелітополь.

Підтвердження Генштабу поки що не було.