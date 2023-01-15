Россияне ускоряют депортацию украинцев из захваченных районов в Россию
Россияне продолжают ускоренными темпами вывозить украинцев с временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает Центр, оккупационный режим увеличивает темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий под предлогом "эвакуации".
"Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край РФ. По доброй российской традиции средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития", - уточняют в ЦНС.
Все большее количество людей депортируют из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
"Отметим, что для создания основы так называемой "эвакуации" россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную "эвакуацию", - отмечает ЦНС.
Центр национального сопротивления призывает гражданское население временно оккупированных территорий по возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.
На днях РБК-Украина сообщало, что в больницах временно оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию из-за переориентации медучреждений полуострова на обслуживание военных РФ.
Кроме того, мы писали, что в Луганской области оккупанты готовят провокации под "чужим флагом".
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что враг прибегает к новым методам давления на гражданских, в том числе принудительно выдает российские паспорта и заставляет "эвакуироваться" вглубь РФ.
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