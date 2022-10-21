Росіяни припинили діяльність "держустанов" в одному з міст Херсонської області

У тимчасово непідконтрольному Україні Бериславі (Херсонська область) росіяни припинили діяльність так званих "держустанов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
"У місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади", - розповідають у Генштабі.
За даними українського військового командування, з міста також почали виїжджати колаборанти, які співпрацювали з росіянами. Вони втікають разом з сім'ями та майном.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що українські військові звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.
Також ми писали, що, за даними Генштабу, до Херсонської області для поповнення втрат та посилення підрозділів на лінії зіткнення прибули дві тисячі російських мобілізованих.
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