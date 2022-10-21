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Россияне прекратили деятельность "госучреждений" в одном из городов Херсонской области

Иллюстративное фото: россияне прекратили деятельность "госучреждений" в одном из городов Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно неподконтрольном Украине Бериславе (Херсонская область) россияне прекратили деятельность так называемых "госучреждений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"В городе Берислав Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей", - рассказывают в Генштабе.

По данным украинского военного командования, из города также начали выезжать колаборанты, которые сотрудничали с россиянами. Они сбегают вместе с семьями и имуществом.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что украинские военные освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, в Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыли две тысячи российских мобилизованных.

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Херсонская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины