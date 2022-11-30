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Росіяни примусово вивезли майже 40 цивільних із Кінбурнської коси, - Кім

Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові примусово вивезли 37 цивільних з території Кінбурнської коси (Миколаївська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Два дні тому окупанти примусово вивезли людей із населених пунктів, які розташовані на території Кінбурнської коси", - йдеться у заяві.

Кім пояснює, що мова йде про 37 людей, яких вивезли проти їхньої волі.

"У нас зараз триває операція у режимі інформаційної тиші. Це питання не щоденне, це питання тривалого часу, тому що є особливості", - додав очільник області.

Нагадаємо, що на Кінбурнській косі в Миколаївській області тривають бойові дії, ситуацію ускладнюють погодні умови.

Аналітики ISW повідомляли, що українські військові можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити контрнаступ у Херсонській області.

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