Росіяни прикриваються цивільними та ставлять ППО серед житлових кварталів, - ЦНС

Російські окупанти використовують цивільних людей на тимчасово окупованих територіях як живий щит. Вони поруч з житловими будинками розміщають ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школами. Також там і розміщують й особовий склад. Який водночас і розміщується в густонаселених районах міст. Також з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста", - сказано в повідомленні.

У ЦНС звернулись до мирних жителів тимчасово окупованих територій з проханням повідомляти про пересування військової техніки та особового складу ворога через зручні вам додатки та месенджери.