Россияне прикрываются гражданскими и ставят ПВО среди жилых кварталов, - ЦНС

Российские оккупанты используют гражданских людей на временно оккупированных территориях как живой щит. Они рядом с жилыми домами размещают ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Технику размещают рядом с отделениями больниц и рядом со школами. Также там и размещают и личный состав. Который одновременно и размещается в густонаселенных районах городов. Также с целью сбивания средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города", - говорится в сообщении.

В ЦНС обратились к мирным жителям временно оккупированных территорий с просьбой сообщать о передвижении военной техники и личного состава врага через удобные вам приложения и мессенджеры.