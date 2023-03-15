Росіяни прикриваються цивільними та ставлять ППО серед житлових кварталів, - ЦНС
Російські окупанти використовують цивільних людей на тимчасово окупованих територіях як живий щит. Вони поруч з житловими будинками розміщають ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школами. Також там і розміщують й особовий склад. Який водночас і розміщується в густонаселених районах міст. Також з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста", - сказано в повідомленні.
У ЦНС звернулись до мирних жителів тимчасово окупованих територій з проханням повідомляти про пересування військової техніки та особового складу ворога через зручні вам додатки та месенджери.
Нещодавно за незаконну мобілізацію на тимчасово окупованій території Криму громадянин Росії отримав 11 років позбавлення волі.
На північ тимчасово окупованого Криму російські загарбники перекидають своїх військових вантажівками. Вони звозять їх через Сімферополь.
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