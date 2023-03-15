Россияне прикрываются гражданскими и ставят ПВО среди жилых кварталов, - ЦНС
Российские оккупанты используют гражданских людей на временно оккупированных территориях как живой щит. Они рядом с жилыми домами размещают ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Технику размещают рядом с отделениями больниц и рядом со школами. Также там и размещают и личный состав. Который одновременно и размещается в густонаселенных районах городов. Также с целью сбивания средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города", - говорится в сообщении.
В ЦНС обратились к мирным жителям временно оккупированных территорий с просьбой сообщать о передвижении военной техники и личного состава врага через удобные вам приложения и мессенджеры.
Недавно за незаконную мобилизацию на временно оккупированной территории Крыма гражданин России получил 11 лет лишения свободы.
К северу временно оккупированного Крыма российские захватчики опрокидывают своих военных грузовиками. Они увозят их через Симферополь.
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