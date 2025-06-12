Росіяни повторно вдарили по Харкову дронами: що відомо

В ніч на 12 червня росіяни вже вдруге атакували Харків дронами. В місті було чути вибухи, зафіксовано прильоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ігоря Терехова.
Він повідомив, що під атакою опинилися щонайменше два райони міста.
"Зафіксовано ще удар по місту, попередньо у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні о 02:46.
Через невеликий проміжок часу мер повідомив, що є приліт у Салтівському районі. Наслідки також уточнюють.
Паралельно місцеві канали писали про фіксацію ворожих безпілотників та звуки вибухів.
"Також є інформація про "прильоти" по Шевченківському та Слобідському районам. Наслідки уточнюються", - поінформував Терехов.
Він уточнив, що на місто летить ще йде кілька ворожих безпілотників, тому закликав людей бути обережними.
Станом на 03:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що трохи більше години тому Харків теж атакували дрони. Приблизно о 01:38 у місті було чутно серію вибухів.
Незабаром мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом опинився Шевченківський район міста.
Пізніше стало відомо, що один із прильотів був у двір школи. Унаслідок атаки там вибито вікна. Інформації про постраждалих не було.
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