Росіяни повторно вдарили по Харкову дронами: що відомо

Він повідомив, що під атакою опинилися щонайменше два райони міста.

"Зафіксовано ще удар по місту, попередньо у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні о 02:46.

Через невеликий проміжок часу мер повідомив, що є приліт у Салтівському районі. Наслідки також уточнюють.

Паралельно місцеві канали писали про фіксацію ворожих безпілотників та звуки вибухів.

Оновлено о 03:06

"Також є інформація про "прильоти" по Шевченківському та Слобідському районам. Наслідки уточнюються", - поінформував Терехов.

Він уточнив, що на місто летить ще йде кілька ворожих безпілотників, тому закликав людей бути обережними.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.