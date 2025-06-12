Россияне повторно ударили по Харькову дронами: что известно

Он сообщил, что под атакой оказались по меньшей мере два района города.

"Зафиксирован еще удар по городу, предварительно в Шевченковском районе. Последствия уточняются", - говорится в сообщении в 02:46.

Через небольшой промежуток времени мэр сообщил, что есть прилет в Салтовском районе. Последствия также уточняются.

Параллельно местные каналы писали о фиксации вражеских беспилотников и звуках взрывов.

Обновлено в 03:06

"Также есть информация о »прилетах" по Шевченковскому и Слободскому районам. Последствия уточняются", - проинформировал Терехов.

Он уточнил, что на город летит еще идет несколько вражеских беспилотников, поэтому призвал людей быть осторожными.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:04 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.