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Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС. Є постраждалі

Фото: Ладижинська ТЕС повторно потрапила під удар (facebook.com/dteklates)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська повторно атакували Ладижинську теплову електростанцію (ТЕС) у Вінницькій області. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook підприємства.

Повідомляється, що удар прийшовся на той момент, коли на станції працювали рятувальники.

"Є постраждалі. За попередньою інформацією, 6 осіб. Постраждалим було оперативно надано медичну допомогу, вони доставлені до лікарні. Серед поранених працівників компанії немає", - йдеться у повідомленні.

Також на підприємстві наголосили, що внаслідок удару знову було пошкоджено енергетичне обладнання. Роботи щодо відновлення почнуться, коли дозволить ситуація.

Нагадаємо, сьогодні вранці Ладижинська ТЕС вже зазнавала ударів іранських дронів-камікадзе. Перша атака обійшлася без жертв та постраждалих.

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