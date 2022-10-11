RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие

Фото: Ладыжинская ТЭС повторно попала под удар (facebook.com/dteklates)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска повторно атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Винницкой области. В результате удара есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook предприятия.

Сообщается, что удар пришелся на тот момент, когда на станции работали спасатели.

"Есть пострадавшие. По предварительной информации, 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет", - говорится в сообщении.

Также на предприятии отметили, что в результате удара снова было повреждено энергетическое оборудование. Работы по восстановлению начнутся, когда позволит ситуация.

Напомним, сегодня утром Ладыжинская ТЭС уже подвергалась ударам иранских дронов-камикадзе. Первая атака обошлась без жертв и пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭСВойна России против Украиныракетный удар