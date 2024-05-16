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Росіяни поцілили ракетою в об’єкт цивільної інфраструктури у Миколаєві

Ілюстративне фото (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Під час ракетної атаки на Миколаїв з боку Росії вдень 15 травня було уражено об’єкт цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Крім того, у Миколаєві вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів, а також приватні автомобілі.

Поранень зазнали шестеро людей. Медичну допомогу їм надано амбулаторно.

У Миколаївському районі під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

 

Нагадаємо, 15 травня вдень росіяни обстріляли Миколаїв. За словами Кіма, в місті було зафіксовано два "прильоти".

Перед тим військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях.

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