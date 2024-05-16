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Россияне попали ракетой в объект гражданской инфраструктуры в Николаеве

Иллюстративное фото (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Во время ракетной атаки на Николаев со стороны России днем 15 мая был поражен объект гражданской инфраструктуры. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВО Виталия Кима.

Кроме того, в Николаеве взрывной волной повреждены окна, крыша и фасад многоэтажного дома, магазина, автосалонов, а также частные автомобили.

Ранения получили шесть человек. Медицинская помощь им оказана амбулаторно.

В Николаевском районе под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. Пострадавших нет.

 

Напомним, 15 мая днем россияне обстреляли Николаев. По словам Кима, в городе было зафиксировано два "прилета".

До этого военные предупреждали об угрозе баллистики в восточных и южных областях.

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