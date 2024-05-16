Россияне попали ракетой в объект гражданской инфраструктуры в Николаеве

Кроме того, в Николаеве взрывной волной повреждены окна, крыша и фасад многоэтажного дома, магазина, автосалонов, а также частные автомобили.

Ранения получили шесть человек. Медицинская помощь им оказана амбулаторно.

В Николаевском районе под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. Пострадавших нет.