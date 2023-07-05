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Росіяни поцілили в будинок у селі Харківської області: є поранена

Фото: росіяни поцілили в будинок у селі Харківської області, є поранена (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Село Козача Лопань Харківської області обстріляли російські війська в середу, 5 липня. Поранення дістала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Уранці внаслідок обстрілу села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами РФ горів приватний будинок на площі 60 кв.м", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, під час атаки постраждала 48-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. Рятувальники ліквідували пожежу.

Обстріли Харківської області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони після масштабного вторгнення Росії в Україну.

Буквально вчора російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер". За останніми даними через атаку постраждали 43 особи, у тому числі 12 дітей.

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