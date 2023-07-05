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Россияне атаковали дом в селе Харьковской области: есть раненая

Фото: россияне атаковали дом в селе Харьковской области, есть раненая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Село Казачья Лопань Харьковской области обстреляли российские войска в среду, 5 июля. Ранения получила женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Утром в результате обстрела села Казачья Лопань Дергачевской общины оккупационными войсками РФ горел частный дом на площади 60 кв.м", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, во время атаки пострадала 48-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Спасатели ликвидировали пожар.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы, после масштабного вторжения России в Украину.

Буквально вчера российские войска нанесли удар по городу Первомайский Харьковской области. По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер". По последним данным из-за атаки пострадали 43 человека, в том числе 12 детей.

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