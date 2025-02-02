Росіяни потрапили у "вогневий мішок" у Великій Новосілці, - Сили оборони

Бої за Велику Новосілку Донецької області тривають. Росіяни потрапили у так званий "вогневий мішок" у селищі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 ОМБр.
"Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений", - йдеться у повідомленні.
скриншот deepstatemap.live
Воїни 110 окремої механізованої бригади зазначають, що у Великій Новосілці працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та перебування окупантів. Потім в бій вступають FPV-дрони та артилерія, які "складають підвали, в яких засів ворог, хоронять його там живцем".
"Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати московити не перестали", - додали захисники.
У селищі Велика Новосілка Донецької області точаться важкі бої. Ситуація загострилася протягом останніх тижнів.
Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що є загроза оперативного оточення військ у Великій Новосілці. Раніше 110 ОМБр зазначала, що попри бої у Великій Новосілці, просування ворога далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, тепер стала перепоною для просування противника.
Більше про те, чому ЗСУ важливо його втримати Велику Новосілку - у матеріалі РБК-Україна.
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