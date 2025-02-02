Росіяни потрапили у "вогневий мішок" у Великій Новосілці, - Сили оборони

"Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений", - йдеться у повідомленні.



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Воїни 110 окремої механізованої бригади зазначають, що у Великій Новосілці працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та перебування окупантів. Потім в бій вступають FPV-дрони та артилерія, які "складають підвали, в яких засів ворог, хоронять його там живцем".

"Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати московити не перестали", - додали захисники.