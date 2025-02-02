Россияне попали в "огневой мешок" в Великой Новоселке, - Силы обороны

"Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок, продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден", - говорится в сообщении.



скриншот deepstatemap.live



Воины 110 отдельной механизированной бригады отмечают, что в Великой Новоселке работает аэроразведка, которая фиксирует передвижение и пребывание оккупантов. Затем в бой вступают FPV-дроны и артиллерия, которые "составляют подвалы, в которых засел враг, хоронят его там заживо".

"Сейчас противник не понимает что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", - добавили защитники.