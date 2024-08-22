Росіяни потрапили в котел у Курській області: експерт спрогнозував подальші дії ЗСУ

Мусієнко підтвердив чутки про те, що росіяни потрапили в котел у Курській області. За його словами, українські захисники діють з двох сторін - з Сумської області у бік селища Тьоткіно Курської області на північ та з району селища Коренево Курської області далі на південний захід. У цьому районі річка Сейм на півночі та сході.

"І відповідно це тиск. Це практично оточення", - пояснив Мусієнко.

Спроби втечі росіян

При цьому, за його словами, зараз є інформація, що росіяни намагаються втекти по одному з мостів. Він не пристосований для важкої техніки, але піхота по ньому може пересуватися. Цей міст суттєво пошкоджено, але не зруйновано. Мусієнко не відкидає, що міст все ще можуть зруйнувати до кінця.

Як додав експерт, окупанти намагаються використати понтони, щоб рятувати своїх солдатів. Фактично ворог намагається прорватися із оточення.

У той же час частина солдатів РФ продовжує опір, зокрема, в районі Теткіно. Там дислокуються підготовлені підрозділи ворога, продовжуються бойові дії.

План України

Керівник Центру військово-правових досліджень звернув увагу, що українське військове командування не кидає захисників у очевидні бойові зіткнення, якщо можна змусити супротивника здатися чи витратити свій боєкомплект. Тому зараз йде операція, в рамках якої для російських солдатів хочуть створити "нестерпні умови".

Мусієнко підкреслив, що поки що складно сказати, скільки окупантів потрапили в котел. При цьому, на його думку, є два варіанти розвитку подій.

Перший - українські захисники давитимуть ще більше, але це буде активізацією бойових дій. Другий - для росіян продовжать створювати нестерпні умови, за яких певна кількість ворожих солдатів здасться в полон. І в результаті українські захисники матимуть контроль над плацдармом.

Експерт вважає, що зараз триває боротьба, щоб розширити контроль ЗСУ на захід у Глушковському районі, де для ворога створили котел. Таким чином, буферну зону в Курській області вдасться розтягнути ще на 30-40 кілометрів.

"Як мінімум ця зона буде. Питання в тому, якщо ця зона буде, то я думаю, що це надовго. Тому що тоді Україна має бути зацікавлена, щоб РФ передислокувала туди війська, свій боєкомплект і т.д. і намагалася витискати звідти українські сили, але не діяти усіма цими потенційними силами на сході Донецької області", - додав Мусієнко.

Він уточнив, що така ситуація у Курській області може тривати до кінця року.

Також експерт припустив, що захисники можуть продовжувати наступальну операцію. Це більш ризиково, оскільки тоді буде потреба задіяти більше солдатів.

"Але уявіть собі - одна справа ефект від взятого Кореневого. Це важливо. Це успіх. А якщо це буде Рильськ? Якщо це буде Льгов? Якщо це Курчатов? Або навіть українські війська підійдуть фактично на лінію артилерійського пострілу по об'єктах в Курську. Це нічого собі", - зазначив він.