Россияне попали в котел в Курской области: эксперт спрогнозировал дальнейшие действия ВСУ

Мусиенко подтвердил слухи о том, что россияне попали в котел в Курской области. По его словам, украинские защитники действуют с двух сторон - с Сумской области в сторону поселка Теткино Курской области на север и с района поселка Коренево Курской области дальше на юго-запад. При этом в том районе река Сейм на севере и востоке.

"И соответственно, это давление. Это практически окружение", - объяснил Мусиенко.

Попытки побега россиян

При этом, по его словам, сейчас есть информация, что россияне пытаются сбежать по одному из мостов. Он не приспособлен для тяжелой техники, но пехота по нему передвигаться может. Этот мост существенно поврежден, но не разрушен. Мусиенко не исключает, что мост все еще могут разрушить до конца.

Как добавил эксперт, оккупанты пытаются использовать понтоны, чтобы спасать своих солдат. Фактически враг пытается прорваться из окружения.

В то же время часть солдат РФ продолжает сопротивление, в частности, в районе Теткино. Там дислоцируются подготовленные подразделения врага, продолжаются боевые действия.

План Украины

Руководитель Центра военно-правовых исследований обратил внимание, что украинское военное командование не бросает защитников в очевидные боевые столкновения, если можно вынудить противника сдаться или потратить свой боекомплект. Поэтому сейчас идет операция, в рамках которой для российских солдат хотят создать “невыносимые условия”.

Мусиенко подчеркнул, что пока сложно сказать, сколько оккупантов попали в котел. При этом, по его мнению, есть два варианта развития событий.

Первый - украинские защитники будут давить еще больше, но это будет активизацией боевых действий. Второй - для россиян продолжат создавать невыносимые условия, при которых определенное количество вражеских солдат сдастся в плен. И в результате украинские защитники получат контроль над плацдармом.

Эксперт считает, что сейчас идет борьба, чтобы расширить контроль ВСУ на запад в Глушковском районе, где для врага создали котел. Таким образом буферную зону в Курской области удастся растянуть еще на 30-40 километров.

"Как минимум эта зона будет. Вопрос в том, если эта зона будет, то я думаю, что это надолго. Потому что тогда Украина должна быть заинтересована, чтобы РФ передислоковывала туда войска, свой боекомплект и т.д. и пыталась выжимать оттуда украинские силы, но не действовать всеми этими потенциальными силами на востоке Донецкой области", - добавил Мусиенко.

Он уточнил, что такая ситуация в Курской области может продолжаться до конца года.

Также эксперт допустил, что защитники могут продолжать наступательную операцию. Это более рисково, поскольку тогда будет потребность задействовать больше солдат.

"Но представьте себе - одно дело эффект от взятого Коренево. Это важно. Это успех. А если это будет Рыльск? Если это будет Льгов? Если это Курчатов? Или даже украинские войска подойдут фактически на линию артиллерийского выстрела по объектам в Курске. Это ничего себе", - отметил он.