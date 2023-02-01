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Росіяни постійно підвищують тарифи на комунальні послуги, - мер Мелітополя

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни влаштували економічний терор на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Ціни на продукти і предмети першої необхідності в 3-5 разів вищі ніж на вільній Україні", - йдеться у повідомленні.

Федоров пояснив, що тарифи на комунальні послуги ростуть, а тим, хто не сплачує, окупанти вже погрожують. Також підприємства майже не працюють, а "соціальні виплати" від ворога отримати не так просто.

"Єдиною підтримкою для людей, які не пішли на співпрацю з ворогом, були виплати від держави Україна. Але загарбники хочуть зробити жителів окупованих територій повністю залежними від країни-окупанта", - заявив мер Мелітополя.

Він пояснив, що росіяни заборонили використовувати гривні при розрахунках, провели "облави" серед людей, які обмінювали валюту та зараз вже неможливо зняти гривню через термінали.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вигадали новий спосіб для паспортизації населення. Загарбники обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримають паспорт РФ.

Росіяни надіслали до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх членів ПВК "Вагнера".

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