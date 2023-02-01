Россияне постоянно повышают тарифы на коммунальные услуги, - мэр Мелитополя

Россияне устроили экономический террор на временно оккупированных территориях юга Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Цены на продукты и предметы первой необходимости в 3-5 раз выше, чем на свободной Украине", - говорится в сообщении.
Федоров объяснил, что тарифы на коммунальные услуги растут, а тем, кто не платит, оккупанты уже угрожают. Также предприятия почти не работают, а социальные выплаты от врага получить не так просто.
"Единственной поддержкой для людей, не пошедших на сотрудничество с врагом, были выплаты от государства Украина. Но захватчики хотят сделать жителей оккупированных территорий полностью зависимыми от страны-оккупанта", - заявил мэр Мелитополя.
Он пояснил, что россияне запретили использовать гривны при расчетах, провели "облавы" среди людей, обменивавших валюту и сейчас уже невозможно снять гривну из-за терминалов.
Напомним, что на временно оккупированных районах Запорожской области россияне придумали новый способ паспортизации населения. Захватчики обещают вернуть жилье выехавшим из региона жителям, если те получат паспорт РФ.
Россияне направили в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих членов ЧВК "Вагнера".
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