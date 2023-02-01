Россияне постоянно повышают тарифы на коммунальные услуги, - мэр Мелитополя

"Цены на продукты и предметы первой необходимости в 3-5 раз выше, чем на свободной Украине", - говорится в сообщении.

Федоров объяснил, что тарифы на коммунальные услуги растут, а тем, кто не платит, оккупанты уже угрожают. Также предприятия почти не работают, а социальные выплаты от врага получить не так просто.

"Единственной поддержкой для людей, не пошедших на сотрудничество с врагом, были выплаты от государства Украина. Но захватчики хотят сделать жителей оккупированных территорий полностью зависимыми от страны-оккупанта", - заявил мэр Мелитополя.

Он пояснил, что россияне запретили использовать гривны при расчетах, провели "облавы" среди людей, обменивавших валюту и сейчас уже невозможно снять гривну из-за терминалов.