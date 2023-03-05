Росіяни постійно міняють тактику біля Кремінної: Гайдай розповів особливості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Намагаються тактику міняти, хоча це їм мало чим допомагає. Скоріш за все, це залежить від тих підрозділів які там є. Насправді туди крім мобілізованих росіян відправляють ще і кадрові війська. Їх бачать, їх нищать. Іноді когось беруть в полон і таким чином дізнаються, хто саме йшов в наступ", - розповів він.

За його словами, є чітка різниця: декілька днів тому наступ був у вигляді більше 200 піхотинців (близько трьох рот). Пару днів тому намагалися просто двома ротами важкої техніки наступати.

"Вони намагаються шукати слабкі місця, шукають можливості продавити нашу оборону, але все повністю контрольоване нашими Силами оборони", - додав Гайдай.