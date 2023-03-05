Россияне постоянно меняют тактику у Кременной: Гайдай рассказал особенности

"Пытаются тактику менять, хотя это им мало чем помогает. Скорее всего, это зависит от тех подразделений, которые там есть. На самом деле туда кроме мобилизованных россиян отправляют еще и кадровые войска. Их видят, их уничтожают. Иногда кого-то берут в плен и таким образом узнают, кто именно шел в наступление", - рассказал он.

По его словам, есть четкая разница: несколько дней назад наступление было в виде более 200 пехотинцев (около трех рот). Пару дней назад пытались просто двумя ротами тяжелой техники наступать.

"Они пытаются искать слабые места, ищут возможности продавить нашу оборону, но все полностью контролируемо нашими Силами обороны", - добавил Гайдай.