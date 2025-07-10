Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Москву

Удар по заводу під Москвою

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що українські воїни вдарили по "Червонозаводському хімічному заводу", який розташований під Москвою.

Цей завод, зокрема, виробляє термобаричні бойові частини для "Шахедів", якими росіяни регулярно атакують Україну.

У районі міста Краснозаводськ під час атаки прогриміла серія вибухів.

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