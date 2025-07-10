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Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Москву

Ілюстративне фото: Москву атакують дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Невідомі дрони в четвер, 10 липня, атакують Москву. Там працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Собянін близько 15:40 написав, що протиповітряна оборона нібито збила дрон, який летів на Москву. На місці падіння уламків працювали рятувальники.

Трохи згодом мер Москви відзвітував про "збиття ще двох дронів", які також прямували в бік Москви.

Більш детальних подробиць чиновник не розкрив.

Удар по заводу під Москвою

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що українські воїни вдарили по "Червонозаводському хімічному заводу", який розташований під Москвою.

Цей завод, зокрема, виробляє термобаричні бойові частини для "Шахедів", якими росіяни регулярно атакують Україну.

У районі міста Краснозаводськ під час атаки прогриміла серія вибухів.

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Російська ФедераціяМоскваВійна в УкраїніАтака дронів