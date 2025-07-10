Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву

Удар по заводу под Москвой

Напомним, 7 июля стало известно, что украинские воины ударили по "Краснозаводскому химическому заводу", который находится под Москвой.

Этот завод, в частности, производит термобарические боевые части для "Шахедов", которыми россияне регулярно атакуют Украину.

В районе города Краснозаводск во время атаки прогремела серия взрывов.

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