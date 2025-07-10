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Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву

Иллюстративное фото: Москву атакуют дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Неизвестные дроны в четверг, 10 июля, атакуют Москву. Там работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Собянин около 15:40 написал, что противовоздушная оборона якобы сбила дрон, который летел на Москву. На месте падения обломков работали спасатели. 

Чуть позже мэр Москвы отчитался о "сбитии еще двух дронов", которые также направлялись в сторону Москвы. 

Более детальных подробностей чиновник не раскрыл. 

Удар по заводу под Москвой

Напомним, 7 июля стало известно, что украинские воины ударили по "Краснозаводскому химическому заводу", который находится под Москвой.

Этот завод, в частности, производит термобарические боевые части для "Шахедов", которыми россияне регулярно атакуют Украину.

В районе города Краснозаводск во время атаки прогремела серия взрывов.

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