Росіяни поскаржились на масштабну атаку невідомих дронів: де лунали вибухи

Вибухи у Воронезькій області

За даними російських низка дронів атакувала завод нібито з виробництва майонезу і маргарину у Воронезькій області. В результаті атаки там сталося загоряння, однак, за словами росіян, там нібито ніхто не постраждав. Усіх співробітників евакуйовано.

Як заявив губернатор регіону Олександра Гусєв, підприємство випускає "тільки цивільну продукцію".

Вибухи у Бєлгородській області

Водночас у Бєлгородській області дрони нібито атакували завод компанії ЕФКО, який нібито виробляє соуси. У місцевих Telegram-каналах опублікували відео вибухів після атаки на завод.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що "внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного з підприємств пошкоджено виробничі приміщення". За його словами, пошкоджено якийсь інфраструктурний об'єкт і лінію електропередач. А жителі кількох вулиць Олексіївки залишилися без світла.

Вибухи у Брянській області

Низка Telegram-каналів повідомила і про вибухи у Брянській області. Там нібито було збито 11 невідомих дронів. Про наслідки атаки не повідомлялось.