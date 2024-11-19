Росіяни поскаржились на масштабну атаку невідомих дронів: де лунали вибухи

Жителі низки російських регіонів поскаржились на атаку невідомих безпілотників ввечері вівторка, 19 листопада. Вибухи лунали у Воронезькі та Бєлгородській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали ASTRA, Mash, Baza.
За даними російських низка дронів атакувала завод нібито з виробництва майонезу і маргарину у Воронезькій області. В результаті атаки там сталося загоряння, однак, за словами росіян, там нібито ніхто не постраждав. Усіх співробітників евакуйовано.
Як заявив губернатор регіону Олександра Гусєв, підприємство випускає "тільки цивільну продукцію".
Водночас у Бєлгородській області дрони нібито атакували завод компанії ЕФКО, який нібито виробляє соуси. У місцевих Telegram-каналах опублікували відео вибухів після атаки на завод.
Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що "внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного з підприємств пошкоджено виробничі приміщення". За його словами, пошкоджено якийсь інфраструктурний об'єкт і лінію електропередач. А жителі кількох вулиць Олексіївки залишилися без світла.
Низка Telegram-каналів повідомила і про вибухи у Брянській області. Там нібито було збито 11 невідомих дронів. Про наслідки атаки не повідомлялось.
США офіційно дозволили Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії. Цю інформацію підтвердив заступник держсекретаря США з питань Західної півкулі Брайан А. Ніколс.
У ніч на 19 листопада Сили оборони України повторно завдали удару по складу боєприпасів у Брянській області. Внаслідок атаки було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію. Раніше цей об'єкт уже атакували дрони, що офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.
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