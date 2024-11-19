Россияне пожаловались на масштабную атаку неизвестных дронов: где раздавались взрывы

Жители ряда российских регионов пожаловались на атаку неизвестных беспилотников вечером 19 ноября. Взрывы раздавались в Воронежской и Белгородской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы ASTRA, Mash, Baza.
По данным российских, ряд дронов атаковал завод якобы по производству майонеза и маргарина в Воронежской области. В результате атаки там произошло возгорание, однако, по словам россиян, там, якобы, никто не пострадал. Все сотрудники эвакуированы.
Как заявил губернатор региона Александра Гусев, предприятие выпускает "только гражданскую продукцию".
В то же время в Белгородской области дроны якобы атаковали завод компании ЭФКО, якобы производящий соусы. В местных Telegram-каналах опубликовали видео взрывы после атаки на завод.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что "в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения". По его словам, поврежден какой-то инфраструктурный объект и линия электропередач. А жители нескольких улиц Алексеевки остались без света.
Ряд Telegram-каналов сообщил и о взрывах в Брянской области. Там якобы были сбиты 11 неизвестных дронов. О последствиях атаки не сообщалось.
США официально разрешили Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России. Эту информацию подтвердил заместитель госсекретаря США по Западному полушарию Брайан А. Николс.
В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины повторно нанесли удар по составу боеприпасов в Брянской области. В результате атаки было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию. Ранее этот объект уже атаковали дроны, официально подтвердившие Генштаб ВСУ.
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