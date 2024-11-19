Россияне пожаловались на масштабную атаку неизвестных дронов: где раздавались взрывы

Взрывы в Воронежской области

По данным российских, ряд дронов атаковал завод якобы по производству майонеза и маргарина в Воронежской области. В результате атаки там произошло возгорание, однако, по словам россиян, там, якобы, никто не пострадал. Все сотрудники эвакуированы.

Как заявил губернатор региона Александра Гусев, предприятие выпускает "только гражданскую продукцию".

Взрывы в Белгородской области

В то же время в Белгородской области дроны якобы атаковали завод компании ЭФКО, якобы производящий соусы. В местных Telegram-каналах опубликовали видео взрывы после атаки на завод.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что "в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения". По его словам, поврежден какой-то инфраструктурный объект и линия электропередач. А жители нескольких улиц Алексеевки остались без света.

Взрывы в Брянской области

Ряд Telegram-каналов сообщил и о взрывах в Брянской области. Там якобы были сбиты 11 неизвестных дронов. О последствиях атаки не сообщалось.