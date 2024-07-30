Россияне пожаловались на атаку дронов на аэродром Моздок в Северной Осетии (видео)

Россияне заявили, что дроны якобы пытались совершить атаку на аэродром Моздок. Он расположен в Северной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA .

"Беспилотники попытались атаковать военный аэродром Моздок в Северной Осетии", - сообщили российские СМИ.

По данным россиян, в небе якобы были видны следы от пуска ракет ПВО. Предварительно, разрушений и жертв нет

Отметим, что город Моздок, в котором расположен аэропорт, находится на расстоянии более 750 км от границы Украины.