Россияне пожаловались на атаку дронов на аэродром Моздок в Северной Осетии (видео)
Россияне заявили, что дроны якобы пытались совершить атаку на аэродром Моздок. Он расположен в Северной Осетии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
"Беспилотники попытались атаковать военный аэродром Моздок в Северной Осетии", - сообщили российские СМИ.
По данным россиян, в небе якобы были видны следы от пуска ракет ПВО. Предварительно, разрушений и жертв нет
Отметим, что город Моздок, в котором расположен аэропорт, находится на расстоянии более 750 км от границы Украины.
Напомним, что в начале месяца Украина устроила атаку на военный аэродром Российской Федерации.
В результате спецоперации аэропорты Астрахани и Волгограда временно закрывались на прием и отправку рейсов из-за атаки беспилотников.
Незадолго до этого из-за атаки дронов в Приморско-Ахтарске был поврежден военный аэродром.
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