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Росіяни поскаржились на атаку дрона на порт під Петербургом

Фото: росіяни поскаржились на атаку дрона (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські військові заявили про знищення дрона поблизу порту Бронка під Санкт-Петербургом. Дрон збили над Фінською затокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС, яке цитує заяву Міноборони РФ.

Так, в російському міністерстві скаржаться на спробу атаки безпілотником літакового типу на об'єкти РФ. Інцидент нібито стався близько 19:30 за місцевим часом.

"Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Ленінградської області", - цитує російське ЗМІ заяву міністерства.

В російському міністерстві не розповіли, що саме намагався атакувати дрон і де саме його збили, але напередодні в російських Telegram-каналах поширювали відео з роботою ППО поблизу порту Бронка під Санкт-Петербургом. Росіяни заявляли, що безпілотник було збито над Фінською затокою.

Третя атака дронів в РФ за день

Нагадаємо, в ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи. Росіяни заявляли про атаку дронів, а у мережі писали, що уламки від роботи російської ППО впали у житловому масиві та пошкодили будинок.

А вдень росіяни поскаржилися на атаку дрона у Брянській області. Там невідомий дрон атакував групу співробітників Слідчого комітету РФ. Слідчий і слідчий-криміналіст дістали поранення, а ще двоє співробітників відомства були контужені.

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Санкт-ПетербургРосійська ФедераціяАтака дронів