Росіяни посилюють обстріли Харківської області, застосовуючи всю наявну зброю, - ОВА

Російські війська посилюють обстріли Харківської області. При цьому ворог використовує усю наявну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю", - розповів він.

Зокрема, за даними Синєгубова, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківську область. В тому числі 24 обстріли були ракетними.

"Цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного Гуманітарного права", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, за даними на 10 квітня, окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області.

Крім того, російські окупанти через негоду збільшують кількість обстрілів Луганської області з артилерії. Також збільшилась інтенсивність атак Запорізької області із застосуванням авіаційних бомб.