Росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях України

"Гауляйтер АР Крим Сергій Аксьонов зустрівся з регіональним керівником "ДОСААФ" (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) Андрієм Поповим щодо участі мілітаризованого об’єднання у вихованні дітей", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що мова йде лише про школи Криму, а й про навчальні заклади в захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

Діти, які записуються в "ДОСААФ" отримують військову спеціальність та мають пріоритет у призові з настанням відповідного віку.

"Фактично це підготовка до призову з посиленим пропагандистським накачуванням дитини", - додали у Центрі національного спротиву.