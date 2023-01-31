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Россияне усиливают милитаризацию детей на оккупированных территориях Украины

Фото: Россияне усиливают милитаризацию детей на оккупированных территориях Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Гауляйтер АР Крым Сергей Аксенов встретился с региональным руководителем "ДОСААФ" (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) Андреем Поповым по поводу участия милитаризированного объединения в воспитании детей", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что речь идет не только о школах Крыма, но и об учебных заведениях в захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

Дети, которые записываются в "ДОСААФ", получают военную специальность и имеют приоритет в призыве с наступлением соответствующего возраста.

"Фактически это подготовка к призыву с усиленной пропагандистской накачкой ребенка", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты запрещают обучение по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.

Как сообщалось ранее, в школах в оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанта проверяют телефоны детей.

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