Россияне усиливают милитаризацию детей на оккупированных территориях Украины

Россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Гауляйтер АР Крым Сергей Аксенов встретился с региональным руководителем "ДОСААФ" (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) Андреем Поповым по поводу участия милитаризированного объединения в воспитании детей", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что речь идет не только о школах Крыма, но и об учебных заведениях в захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

Дети, которые записываются в "ДОСААФ", получают военную специальность и имеют приоритет в призыве с наступлением соответствующего возраста.

"Фактически это подготовка к призыву с усиленной пропагандистской накачкой ребенка", - добавили в Центре национального сопротивления.