Росіяни посилюють гуманітарну кризу на окупованих територіях, - ЦНС

Російські окупанти на тимчасово підконтрольних їм територіях України спровокували гуманітарну кризу, щоб зробити місцеве населення залежним від "адміністрацій" загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, що з моменту російської окупації у захоплених регіонах України дорожчають товари, особливо продовольчі.

"Також фіксується зниження обертів виробництва та продажу продукції виробленої на підприємствах, які контролює противник", - йдеться в публікації.

Тим часом у Донецькій області ускладнилася ситуація щодо забезпечення регіону прісною водою. Крім того, через свої "мобілізаційні" заходи загарбники отримали дефіцит робочої сили.

У Центрі звернули увагу, що складна ситуація з безпекою та знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає місцеве населення вимушено переміщатися в глибину окупованих територій з подальшою "евакуацією" до РФ, або для отримання російського паспорта задля права на "соцдопомогу".

РФ проводить примусову паспортизацію на окупованих територіях

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово захоплених територіях.

Проте велика кількість українців відмовляється отримувати російські паспорти. Тому інтервенти можуть вдаватися до погроз та шантажу громадян.

Зокрема, на окупованих територіях Запорізької області загарбники почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від паспорта.

Також окупанти загострюють гуманітарну ситуацію на захоплених територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".

Крім того, як повідомлялося, "глава" окуповано смт Лазурне Херсонської області пригрозив обмежити цивільних у медикаментах, зокрема в інсуліні. Все через відмову від паспорта РФ.