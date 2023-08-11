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В окупації гауляйтер пригрозив обмежити людей в ліках через відмову від триколору

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П'ятниця 11 серпня 2023 18:00
В окупації гауляйтер пригрозив обмежити людей в ліках через відмову від триколору Фото: Олександр Дудка, так званий "голова" смт Лазурне Херсонської області (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Так званий "голова" окуповано смт Лазурне Херсонської області Олександр Дудка пригрозив обмежити цивільних в медикаментах, зокрема в інсуліні. Усе через відмову від паспорта Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Сирена".

"Вийшов уже офіційний документ (окупаційної адміністрації - ред.), що медичні препарати, які закуповуються з бюджету Росії, не будуть видаватися іноземним громадянам, тобто громадянам України. Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни", - заявив гауляйтер.

Дудка показав список дітей, які жодного разу не були в так званих російських "школах" та пригрозив батькам притягненням до кримінальної відповідальності, а також тим, що посадить дітей в автобуси, вивезе на смугу розмежування і відправить "до ваших українських шкіл".

"Шановні мої ждуни, зараз пропоную визначитися, як ви будете жити, де ви будете жити і за якими законами. Якщо закони РФ вам не подобаються – збирайте речі і на виїзд", - додав Дудка.

Ситуація в Херсонській області

Херсон українські сили оборони звільнили у листопаді 2022 року. При цьому лівобережна частина області досі перебуває під окупацією російських загарбників. У зв'язку з цим звільнені населені пункти Херсонської області постійно обстрілюються ворогом із використанням артилерії, танків.

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Російська Федерація Херсонська область
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